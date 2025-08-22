Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une énorme boulette... (vidéo épisode du 27 août)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Roxane va faire une sacrée boulette dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Nordine déjeune avec Gabriel au Spoon, Roxane débarque et parle des punaises de lit chez Manon et Nordine !











Pire, Roxane explique à Gabriel qu’ils ont ramassé dans la rue un fauteuil contaminé… Gabriel comprend que c’est le fauteuil sur lequel il a dormi et que ni Nordine ni Manon ne l’a prévenu ! Gabriel est en colère, d’autant qu’il a des boutons sur le bras. Il pensait qu’il s’agissait de moustiques mais maintenant il comprend mieux…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2018 du 27 août 2025 : Roxane fait une grosse gaffe

