Un Si Grand Soleil du 21 août : Ulysse terrifié, Pablo parle (résumé épisode 1732 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 21 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1732 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 21 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Pablo reçoit un appel de Niels. Il lui demande s’il a réfléchi à son plan tune, Pablo lui dit qu’il ne changera pas d’avis. Il lui dit que son pote est un malade homophobe. Niels fait mine de ne pas savoir, Pablo lui dit que les gens qu’ils piègent sont ensuite victimes d’agressions. Niels dit qu’il se fait un film, il s’en fiche et raccroche.

Marceau tente d’appeler Catherine, il tombe sur sa messagerie. Il lui dit de ne pas s’inquiéter, il est en direction de la gare. Chez L Cosmétiques, c’est l’heure du conseil d’administration. Elisabeth, Muriel, Catherine, Boris et Laurine sont réunis. Catherine annonce d’entrée qu’à ce prix là, c’est inespéré et ça ne se représentera pas. Pour elle, il n’y a pas de débat. Boris prend la parole, cette proposition l’inquiète et il trouve qu’elle n’a pas de sens. Boris et Laurine se disputent. Catherine recadre son fils, qui s’inquiète pour les emplois. Pendant ce temps là, Bertier, Enric et Bilal s’inquiètent… Enric demande à Bertier d’aller leur parler.



Publicité





Catherine demande l’avis d’Elisabeth. Elle confirme que la décision est lourde de conséquences, elle pense que ça serait une erreur d’accepter cette proposition. Le groupe est en pleine forme, elle vote contre la proposition de rachat de Maycare. Boris la suit. Muriel annonce que la proposition est donc rejetée à majorité des parts. Catherine et Laurine repartent en colère et refusent de parler à Boris. Laurine l’insulte et lui reproche de se laisser manipuler par Elisabeth. Il assure ne pas lui avoir parlé avant et parle des dégâts sur le personnel.

A la galerie, Ulysse décide d’appeler Bilal mais il tombe sur son répondeur. Il lui dit que ça ne peut pas se finir comme ça, il lui demande une chance et lui dit qu’il lui manque. Alix dit à Ulysse qu’il faut lui laisser le temps d’encaisser mais il pense qu’il a tout gâché. Elle insiste pour l’emmener se changer les idées.

Bertier déboule dans le bureau de Muriel, il s’inquiète et veut savoir ce qui se trame. Muriel lui assure que personne ne perdra son emploi. Maycare voulait racheter le groupe mais Elisabeth a tranché contre le rachat. Elle lui demande de garder ça pour lui, c’est confidentiel.

Au lycée, Noura parle à Tiago des agressions homophobes. Pablo entend leur conversation, il a l’air mal. Noura recommande à Tiago de faire attention à lui.

Alix est à la fête foraine avec Ulysse. Elle le fait se défouler au stand de tir. Il lui offre la grosse peluche qu’il a gagné et ils mangent des barbes à papa.

Boris vient parler à Elisabeth. Il l’accuse d’avoir tout prévu, Elisabeth assure qu’elle voulait vendre mais elle a entendu ses arguments. Boris l’accuse de s’être servi de lui pour humilier sa mère, qui pense encore qu’il l’a trahi. Elisabeth lui assure que tout ne tourne pas autour de sa mère… Boris est mal, il veut que leur guerre s’arrête.

Noura propose à Pablo d’aller à la plage mais il est ailleurs. Il préfère rentrer, Noura remarque qu’il n’a pas l’air bien.

Catherine est avec Marceau, elle est hors d’elle et insulte Elisabeth. Elle le trouve fatigué, Marceau lui assure que ça va. Elle pense qu’il lui cache la vérité, il lui avoue que son ami cardiologue envisage un pontage coronarien… Catherine est mal, il lui dit de ne pas paniquer il n’y a pas de risque immédiat.

Ulysse remercie Alix, ça lui a fait du bien de sortir. Il lui dit qu’il se sentirait seul sans elle… Quand Alix le laisse, Ulysse rentre seul chez lui et il a peur au moindre bruit. Il se précipite vers le tramway.

Hugo rentre et confie à Sabine qu’il a du mal à dresser le profil pour l’enquête sur les agressions homophobes. Il craint une nouvelle victime, Pablo lui demande ce qui va se passer s’il ne parvient pas à faire le profil. Il dit que tout ne repose pas sur lui mais il a une responsabilité. Pablo annonce qu’il sait qui sont les agresseurs !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : les agresseurs enfin arrêtés (épisode du 23 août)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.