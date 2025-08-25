Un Si Grand Soleil du 26 août : Elisabeth porte plainte et accuse Catherine (résumé épisode 1735 en avance)



Un si grand soleil du 26 août 2025, spoiler résumé de l'épisode 1735 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 26 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain et Elisabeth sont sous le choc. Elisabeth part porter plainte au commissariat, Alain lui conseille de parler de Catherine. Elisabeth rappelle qu’ils n’ont pas de preuve mais elle va leur parler du conseil d’administration. Alain aimerait qu’elle prenne un garde du corps, elle refuse et lui dit que c’est juste de l’intimidation.

Catherine annonce à Laurine qu’elle va se pacser avec Pascal. Laurine est contente pour eux. Laurine part travailler, Catherine parle à Pascal de la belle réaction de Laurine. Elle espère maintenant que Boris le prendra bien, elle veut en profiter pour qu’il renoue avec la famille et qu’il arrête de soutenir Elisabeth.



Pauline parle d’Elodie et Ludo à Léo. Elle les a trouvés super. Mais les pièges qu’ils leur ont conseillé coûtent trop chers. Ils sont déjà dans le rouge. Ils attendent que Boris leur dise si L Cosmétiques va acheter leurs fleurs.

Elisabeth appelle Muriel, elle la prévient qu’elle ne passera pas car elle doit aller au commissariat. Quelqu’un s’est introduit chez elle cette nuit, elle la laisse gérer la réunion avec Bertier. Elle retrouve ensuite Yann, assistée par Johanna, pour porter plainte. Yann va envoyer une équipe sur place. Elisabeth accuse Catherine Laumière, Johanna parle du précédent plutôt grave. Yann va la convoquer.

Elodie retrouve Pauline à la serre, elle lui offre des légumes. Elodie les trouve courageux, Pauline lui parle de ses difficultés financières même si elle ne regrette pas. Elle dit manquer de relations sociales, Elodie lui assure qu’elle est là.

Becker apprend par Alain la plainte d’Elisabeth, ils sont secoués. Becker lui assure qu’il va s’en occuper. Alain aimerait qu’il encourage Elisabeth à prendre un garde du corps, il la trouve inconsciente. Alain pense que c’est Catherine, Clément lui explique qu’il n’y a rien de certain.

Enric est avec Léo chez L Cosmétiques. Léo interroge Bertier sur son dossier. Il dit que Boris est débordé en ce moment. Léo lui parle de sa récolte qui approche, Bertier lui conseille d’aller le voir pour le relancer. Léo se rend dans le bureau de Boris, il se présente. Boris regarde son dossier devant lui, il assure que ça l’intéresse mais il a besoin du label bio. Mais Léo n’a pas encore la certification, c’est une question de temps. Léo est abattu, Boris lui dit de revenir après 2 années de certification bio…

Catherine lit le contrat de pacs avec Pascal. Elle veut elle aussi lui donner la délégation de signature, elle trouve ça normal. Elle reçoit un appel du commissariat, Yann la convoque suite à une plainte d’Elisabeth Bastide. Catherine parle à Pascal des accusations, elle fonce au commissariat.

Boris parle à Bertier du problème de la certification bio. Bertier lui explique que s’ils utilisent 1% de ses fleurs, ils ne risquent rien et il a envie de l’aider. Boris promet d’y réfléchir.

A la coloc, Flore constate qu’ils sont tous sur leur téléphone, elle propose un apéro jeudi. Elodie veut inviter les nouveaux voisins, tout le monde est d’accord. Ludo se sent mal, il fait un malaise !

Catherine est avec Claudine au commissariat. Elle assure qu’Elisabeth délire, elle n’a rien à voir là dedans. Et Claudine ajoute qu’Elisabeth est à la limite du harcèlement envers Catherine. Elle assure qu’elle doit avoir d’autres ennemis.

Tiago tente encore de joindre Robin, il est sur messagerie. Il l’invite à l’apéro à la ferme. Flore entend, elle réconforte son fils.

Catherine parle de la plainte d’Elisabeth à Laurine. Laurine demande à sa mère si elle n’y est pour rien, elle assure que non. Catherine se sent blessée qu’elle puisse la soupçonner. Elle lui rappelle leur passif, Catherine s’emporte. Laurine s’excuse. Un micro est placé sous la table de Catherine !

