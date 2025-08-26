Les Cinquante du 26 août : le départ des Roses, un chat va éliminer un candidat ! (résumé, spoiler + replay épisode 7)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 7 du mardi 26 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 7 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les roses, les violets et les jaunes sont les trois équipes en danger et soumises aux votes des équipes victorieuses.











Les trois équipes retournent au château alors que pour les autres, c’est l’heure de la première cérémonie de la saison. Ils vont devoir voter pour sauver deux équipes, la dernière sera définitivement éliminée. Il y aura donc 5 candidats éliminés.

Chaque équipe a 30 minutes pour se concerter avant les votes. Et les équipes en danger font évidemment campagne pour tenter d’être sauvées.

Place aux votes. Chaque joueur vote individuellement. Les violets, les roses et les jaunes reviennent ensuite pour l’annonce du verdict. Le Lion annonce que la 1ère équipe sauvée, avec 33 votes sur 35, est l’équipe jaune ! La seconde équipe sauvée, avec 27 voix sur 35, c’est les violets ! Les roses sont éliminés avec seulement 10 voix sur 35.



Pour les roses, il est l’heure de faire ses bagages et dire au revoir. Marine est triste de voir Hugo partir si vite. Ryad repart dégoûté.

SPOILER un joueur va être éliminé par le chat !

Dans l’épisode de demain, 4 joueurs vont se retrouver face au Chat et ses devinettes. Et le Lion annonce une nouvelle choc : celui qui donnera sa langue au chat sera éliminé ! Son équipe devra alors décider de confirmer son élimination ou sacrifier sa cagnotte pour le sauver. C’est Micha qui va perdre ce jeu mais les Violets vont décider de le sauver en sacrifiant leur cagnotte !

Les Cinquante, le replay du 26 août

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce mardi 26 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 27 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.