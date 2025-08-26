N’oubliez pas les paroles du 26 août : Morgane intègre le top 50 des meilleurs maestros



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 26 août 2025, 36 victoires pour Morgane – Morgane a signé deux nouvelles victoires ce mardi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a fait grimper ses gains et a intégré le top 50 des plus grands maestros !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mardi 26 août 2025, 36 victoires pour Morgane

Dans le détail ce mardi, Morgane a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 142.000 euros de gains en 36 victoires. Elle est désormais à 46.000 euros d’intégrer les masters de « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 26 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.