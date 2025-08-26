Un Si Grand Soleil du 27 août : Catherine accuse Muriel (résumé épisode 1736 en avance)



Un si grand soleil du 27 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1736 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 27 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Catherine demande à Pascal de lui attacher son collier. Il le fait tomber et quand Catherine se penche pour le ramasser, elle découvre le micro sous sa table ! Elle fait signe à Pascal de ne pas parler et l’entraine à l’extérieur… Pascal est sous le choc, elle appelle la police.

Pendant ce temps là, Boris est avec Muriel. Il reçoit un message de Laurine, qui lui demande s’ils viennent ce soir pour fêter le pacs de Catherine et Pascal. Il n’a pas envie, il ne sait pas quoi penser de ce pacs. Muriel pense que c’est une main tendue. Boris avoue que quelque chose le met mal à l’aise… Elle lui conseille d’y aller.



Alix arrive à la galerie, Ulysse est déjà là et il observe son tableau avec une loupe. Il pense finalement que ce n’est surement pas une croute. Il pense que c’est vraiment un tableau d’un impressionniste ! Alix est en joie.

Chez L Cosmétiques, Bilal repense à sa rencontre avec Ulysse… Pendant ce temps là, Ulysse appelle le brocanteur pour en savoir plus sur les toiles. Il dit que ça vient d’une succession, Ulysse veut en savoir plus mais il écourte. Il dit qu’il lui enverra le numéro de la personne.

La police est chez les Laumière, Catherine accuse Elisabeth. Pascal lui rappelle que ce n’est pas prouvé que c’est elle… Yann a retrouvé un autre micro, dans sa chambre sous la table de nuit ! Mais il n’a pas remarqué de trace d’effraction, Catherine et Pascal non plus. Elle va au commissariat pour porter plainte.

Ulysse a trouvé le peinte de sa toile, Frédéric Bazille. Il ne signait pas toujours ses tableaux et Bazille était de Montpellier. Si c’est un vrai, le tableau peut coûter une fortune !

Après avoir déposé plainte, Catherine rejoint Pascal à la mairie pour le pacs. Yann retrouve Becker, il en a marre de la guerre entre Catherine et Elisabeth. Becker insiste pour qu’il prenne tout ça au sérieux, il lui reparle de l’empoisonnement d’Alain.

Alix et Ulysse sont avec l’homme qui avait le tableau chez lui. Il est sous le choc quand Alix lui parle du peintre. Il est euphorique et veut récupérer le tableau, Alix lui rappelle qu’il est à elle : elle l’a acheté ! L’homme s’emporte et l’accuse de faire de l’argent sur le dos de sa famille, il repart en la traitant d’arnaqueuse.

Elisabeth doit se rendre au commissariat, elle est furieuse et parle à Alain des accusations de Catherine. Même Alain pense qu’elle en est capable ! Elisabeth lui assure que ce n’est pas elle.

Muriel et Boris arrivent chez les Laumière. Boris félicite sa mère et Pascal. Muriel a emmené une bouteille.

Alix appelle Marc, elle lui annonce avoir déniché une toile de maître ! Il lui demande si elle a la preuve que c’est un vrai, Alix lui assure l’avoir vu dans un catalogue de vente de 1910 mais il n’est pas signé. Marc va passer le voir. Pendant ce temps là, l’ancien propriétaire du tableau est avec Maître Levars. Il assure que le brocanteur savait et la galeriste aussi. Levars lui dit que l’affaire n’est pas simple et le résultat n’est pas garanti. Il veut aller au bout. Levars va étudier le dossier.

Laurine parle à Boris des micros retrouvés. Tout le monde est choqué et à table, Catherine accuse directement Elisabeth. Boris lui demande d’arrêter. Catherine ne voit pas personne d’autre et pire, elle dit que quelqu’un a aidé Elisabeth… Elle accuse Muriel ! Boris est hors de lui, il demande des excuses. Catherine lui crie dessus, Boris décide de partir.

