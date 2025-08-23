« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 23 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)



« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 23 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 2 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 23 août 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 14 : Les fous du crime

L’équipe enquête sur une série de meurtres visant des tueurs professionnels via le dark web. Celina s’oppose à une podcasteuse exploitant le drame de sa famille. Miles propose de moderniser les vidéos de formation de la police pour soutenir l’initiative de Nyla et James.

Saison 7 – épisode 15 : Une affaire pas comme les autres

Un réalisateur de documentaire s’intéresse à la disparition d’Abigail Tierney et interroge les officiers du poste ainsi que ceux qui ont connu la jeune fille. Au fil des témoignages, les zones d’ombre s’accumulent sur les dernières semaines de la jeune fille.



