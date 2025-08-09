« Meurtres à Toulouse » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (9 août 2025)



« Meurtres à Toulouse » au programme TV du 9 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Meurtres à Toulouse », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Toulouse » : l’histoire

Quel lien mystérieux unit des cadavres retrouvés à l’aube sur les places de Toulouse aux paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? C’est ce que devront découvrir le Commandant Simon Keller, un homme usé par les épreuves de la vie, et Cécile Gimet, jeune recrue tout juste diplômée de l’école de police, pour qui il s’agit de la toute première enquête sur le terrain.

Affaibli par la maladie, Keller est déterminé à résoudre cette affaire au plus vite. De son côté, Cécile est loin d’imaginer que cette enquête va réveiller les blessures enfouies de son propre passé.

Casting : interprètes et personnages

Avec Lionnel ASTIER (Simon Keller), Camille AGUILAR (Cécile Gimet), Astrid WHETTNALL (Isabelle Barutel), Yvan LE BOLLOC’H (Frédéric Gomez), Marc CITTI (Serge Blondin), Annelise HESME (Nathalie Gimet).



« Meurtres à Toulouse », la bande-annonce