« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 9 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)

« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 9 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 2 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 9 août 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 10 : Le voile du mensonge

John, Lucy et Angela enquêtent sur l’agression suspecte de trois adolescentes. De retour au commissariat, l’équipe rencontre des difficultés techniques alors qu’elle doit gérer à la fois un groupe de prisonniers et un raton laveur responsable d’une coupure d’électricité.

Saison 7 – épisode 11 : Course contre la bombe

La police de Los Angeles intensifie ses efforts pour lutter contre la criminalité dans les transports publics. Infiltrés dans le cadre d’une mission délicate, Celina et John se retrouvent pris au piège par un preneur d’otages armé d’une bombe à bord d’un bus lancé à pleine vitesse. Tandis que la situation dégénère, forces de l’ordre, SWAT et pompiers conjuguent leurs efforts pour stopper cette course effrénée et sauver les passagers.



