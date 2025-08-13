N’oubliez pas les paroles du 13 août : Morgane passe un gros cap



N’oubliez pas les paroles du 13 août 2025, 14 victoires pour Morgane – Morgane a passé un gros cap ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, elle a franchi la barre des 50.000 euros !











Dans le détail ce mercredi soir, la maestro n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle totalise 51.000 euros de gains en 14 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 13 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.