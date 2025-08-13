N’oubliez pas les paroles du 13 août : Morgane passe un gros cap

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 13 août 2025, 14 victoires pour Morgane – Morgane a passé un gros cap ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, elle a franchi la barre des 50.000 euros !


N'oubliez pas les paroles du 13 août : Morgane passe un gros cap
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du mercredi 13 août 2025, 14 victoires pour Morgane

Dans le détail ce mercredi soir, la maestro n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle totalise 51.000 euros de gains en 14 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 13 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »
Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »
99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 14 août 2025)
99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 14 août 2025)
« Le canard à l’orange » : la pièce de théâtre ce soir sur France 2 (14 août)
« Le canard à l'orange » : la pièce de théâtre ce soir sur France 2 (14 août)
Tout le monde veut prendre sa place : Aurélie, la tombeuse de Joël, reste championne ! (13 août)
Tout le monde veut prendre sa place : Aurélie, la tombeuse de Joël, reste championne ! (13 août)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut