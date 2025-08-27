Plus belle la vie spoiler : Mirta en danger, elle retrouve les lingots (28 août 2025)



Mirta va être en grand danger avec Robert demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 28 août 2025, Robert a emmené Mirta dans la campagne, loin de Marseille. Il ne lui dit pas où ils vont et lui interdit de rallumer son téléphone, soit disant pour l’avoir que pour lui…











Au Mistral, Aya annonce aux autres que Mirta et Robert sont partis en voyage la veille. Thomas, inquiet, laisse un message vocal à Mirta, dont c’est l’anniversaire. Quand Mirta veut rallumer son téléphone, Robert s’emporte et la convainc de ne pas le faire…

Plus tard, quand Robert a le dos tourné, Mirta récupère son téléphone dans la boite à gant et le rallume. Quand elle voit les multiples appels de Thomas, elle le rappelle. Thomas et Djawad mettent en garde Mirta sur Robert, qui est un ancien braqueur et a tué une femme. Elle ne les croit pas, Djawad lui dit de vérifier le coffre, qui doit contenir des lingots… Prise par le doute, Mirta ouvre le coffre et découvre le sac rempli de lingots !



Mirta rappelle aussitôt Thomas pour lui dire qu’ils avaient raison mais Robert la surprend et coupe son téléphone… Thomas veut appeler la police, Mirta est en grand danger. Mais Djawad préfère prévenir Ariane…