Camping Paradis du 27 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 27 août 2025 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 27 août 2025 : l’épisode « Famille nombreuse, famille heureuse »

Comme chaque été, Tom accueille la famille Lefranc, cette joyeuse tribu de quatre enfants. Mais cette année, rien ne va se passer comme prévu. Entre Oscar, qui multiplie les bêtises, Mathilde qui peine à se faire des amis, Pauline qui cherche à provoquer ses parents pour s’affirmer, et Martin qui rêve de devenir barman au lieu de poursuivre ses études, les Lefranc ne manquent pas de défis. Et pour couronner le tout, Christophe, le père, annonce à Élodie qu’il vient d’être muté à Paris dès la rentrée. Une nouvelle qu’il partage avec enthousiasme… mais qui, pour Élodie, sonne comme un véritable bouleversement : quitter leur ville de province et déraciner les enfants lui semble impensable.

De son côté, Tom reçoit Stan, venu spécialement au camping pour voir Juliette. Stupeur : Juliette révèle qu’il n’est autre que son mari, dont elle est séparée depuis deux ans. Mais pourquoi Stan a-t-il décidé de revenir ? Juliette acceptera-t-elle de renouer avec lui… ou choisira-t-elle de poursuivre sa vie au camping ?



Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Alexandre Varga (Stanilas), Nicolas Carpentier (Christophe), Chloé Lambert (Elodie), Patrick Paroux (Parizot), Nathan Bensoussan (Martin), Iléana Courbey (Pauline), Lévanah Solomon (Mathilde), Milo Mazé (Oscar), Brune Martin (Amélie)

A 16h10 l’épisode « Papa à la maison »

Depuis deux ans, Sylvain est père au foyer après un AVC dont il s’est heureusement remis sans séquelles. Pendant que Laetitia assure les finances du foyer, lui consacre tout son temps à leur fille, Lili. Mais l’arrivée d’un ancien collègue au camping vient raviver son passé professionnel et ses heures de gloire. Alors que Lili devient plus indépendante, Sylvain commence à douter de ses choix de vie…

De son côté, Camille, fraîchement diplômée du bac avec mention, est censée intégrer médecine à la rentrée. Mais ses parents séparés ignorent qu’elle a secrètement passé un concours de chant. La nouvelle parvient à son père, ancien musicien installé à Londres, qui débarque au camping pour en parler. Quand Sandrine apprend que sa fille pourrait s’installer à Londres pour tenter une carrière musicale, elle explose : pas question de renoncer à médecine !

Pendant ce temps, Tom, coupable d’avoir accidentellement fait chuter Parizot, doit s’occuper de lui, coincé en fauteuil roulant. Très vite, Parizot découvre que Tom craque pour une campeuse, Éléonore, et décide de se transformer en coach amoureux…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Yannig Samot (Sylvain), Anne Caillon (Laëtitia), Caroline Bourg (Sandrine), Avy Marciano (Chris), Grégory Questel (Fred), Patrick Paroux (Parizot), Romane Kolkowicz (Lili), Rébecca Benhamour (Camille), Caroline Chirache (Eléonore)