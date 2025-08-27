Un Si Grand Soleil Spoiler : terrible drame pour Elisabeth ! (épisode du 29 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1738 du 29 août 2025 – On peut dire que la guerre entre les Laumière et les Bastide va mal tourner dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Elisabeth va être victime d’un terrible accident !











Quelques heures plus tôt, Catherine vient voir Elisabeth. Elle confirme qu’elle sera ravie de ne plus avoir à travailler ensemble. Mais elle fait monter les enchères : elle refuse de céder ses parts à 10% de plus que leur valeur. Elle en veut 36% de plus, comme l’offre de Maycare ! Elisabeth affirme que c’est impossible, elle n’a pas cet argent. Catherine part en menaçant Elisabeth : elle lui dit qu’elle a eu la peau de son mari, mais elle n’aura pas la sienne !

Elisabeth est dépitée, d’autant que Muriel lui fait part des accusations qu’a eu Catherine envers elle. Elisabeth pense que Catherine l’accuse pour faire douter Boris…

Le soir et alors qu’Alain s’inquiète des conséquences de cette guerre, Elisabeth est en voiture pour le rejoindre. Une berline noire lui fonce dessus et la pousse à l’accident ! La voiture d’Elisabeth échoue dans un lampadaire, la tête d’Elisabeth heurte le volant. Elle perd connaissance, le visage en sang !



