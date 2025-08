Plus belle la vie spoiler : qui va gagner la finale du concours ? (6 août 2025)

Publicité





C’est l’heure de la finale du concours de l’unité des forces spéciales Sud Est demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du mercredi 6 août 2025, Laura et Morgane s’affrontent mais surprise : ce n’est pas Delmas qui dirige la finale !











Patrick débarque avec la commandante divisionnaire, qui reprend la main sur la finale. Elle a changé le plan de tir et demande à Philippe Delmas de se retirer. Laura passe la première, Morgane enchaine. Morgane n’est pas sure d’elle mais Patrick la félicite.

La commandante annonce alors la victoire de Morgane car Laura a raté une cible ! Laura est désespérée. Elle va voir Delmas plus tard dans la journée, celui-ci montre son vrai visage.



En fin de journée, Morgane s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Laura… Jules arrive : elle est sur le toit, prête à sauter !