Plus Belle La Vie spoilers : départ, arrivée, le bar en danger, les résumés jusqu’au 22 août 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 22 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans deux semaines dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 août 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Thomas et Djawad mènent toujours l’enquête pour tenter de sauver le bar. Tout le Mistral décide de se mobiliser ! Pendant ce temps là, Gabriel prépare son mariage…

Blanche fait une découverte sur Hector, elle doit le confronter. Quant à Idriss, il retrouve sa soeur et est bien décidé à rattraper le temps perdu.



Au cabinet médical, Léa reprend sa place et l’heure du départ a sonné pour Mathieu.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 18 au 22 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 400) : Alors que le temps presse pour sauver le bar, un autre Mistralien décide de passer à l’action. Idriss fait face à une situation inattendue qui vient bouleverser ses plans. Riva s’investit peut-être trop dans un événement à venir, quitte à en oublier l’essentiel.

Mardi 19 août 2025 (épisode 401) : Le temps est compté pour nos Mistraliens, arriveront-ils à résoudre une ultime énigme ? Jules se lance dans un nouveau projet et sollicite l’aide d’Apolline. Blanche est forcée de confronter Hector après une découverte angoissante.

Mercredi 20 août 2025 (épisode 402) : L’enquête de Thomas et de ses pairs est mise à mal par des mesures drastiques venues du commissariat. Jules pense avoir trompé son monde, mais sans succès. Au cabinet médical, le retour d’un médecin provoque le départ d’un autre…

Jeudi 21 août 2025 (épisode 403) : C’est la dernière ligne droite pour l’équipe du Mistral, mais Djawad semble hésiter. Le compte à rebours est enclenché pour le reste de l’équipe qui se donne à fond, c’est maintenant ou jamais ! Cependant, un nouvel imprévu risque de mettre à mal l’ensemble de l’opération.

Vendredi 22 août 2025 (épisode 404) : Alors qu’elle se pensait sortie d’affaire, l’équipe du Mistral n’est finalement pas au bout de ses peines. De son côté, Idriss doit rattraper le temps perdu avec une personne qui lui est chère. C’est l’heure du procès d’intention pour Vanessa, alors que Blanche et Ophélie décident de la confronter.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

