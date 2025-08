Camping Paradis du 5 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 5 août 2025 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Camping Paradis du 5 août 2025 : l’épisode « Réunions de familles »

Benoît et Julien, deux frères que tout oppose aujourd’hui, se retrouvent au camping pour fêter les 10 ans de Léo, le fils de Benoît. Autrefois très proches, ils ne se sont pas revus depuis trois ans. Benoît, tendu par ces retrouvailles, peine à cacher sa jalousie face à la complicité naturelle entre Julien et Léo. Quel secret les a tant éloignés au fil du temps ? Pendant ce temps, Sabine arrive au camping impatiente de retrouver Laurent, son nouveau compagnon, pour leurs premières vacances en amoureux. Mais à sa grande surprise, Laurent débarque… accompagné de Max, son fils de 19 ans, dont les vacances entre copains sont tombées à l’eau. De leur côté, Tom et André s’embrouillent : André est persuadé que Tom veut le pousser à la retraite, tandis que Tom croit qu’André souhaite lever le pied. Un quiproquo qui risque bien de faire des étincelles…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Carole Richert (Sabine), Stéphane Blancafort (Laurent), Gabrielle Atger (Claire), Thomas Séraphine (Benoît), Léa François (Delphine), Patrick Paroux (Parizot), Ruben Lellouche (Léo), Damien Ferdel (Max), Aymeric Lecerf (Julien), Graziella Jullian (Isabelle)



Publicité





A 16h10 l’épisode « Premières amours »

Léa, 17 ans, arrive au camping avec ses parents, l’air préoccupé. En réalité, son petit ami Thibault l’a rejointe en secret : le jeune couple a pris une décision importante. Ils veulent annoncer à ses parents qu’ils attendent un enfant… une nouvelle qu’ils accueillent avec bonheur, malgré leur jeune âge. De son côté, Margot est impatiente de présenter son nouveau compagnon à Olivia, son amie d’enfance. Mais la rencontre tourne à la surprise générale : Olivia et Benjamin se connaissent déjà… et ont même vécu une histoire, qu’ils s’empressent de dissimuler à Margot. Quant à Xavier, il tombe immédiatement sous le charme de la ravissante Bérengère Parizot… qui n’est autre que la sœur de Christian.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Virginie Guilhaume (Bérangère), Nicolas Grandhomme (Louis), Delphine Le Moine (Sophie), Ilona Bachelier (Léa), Fanny Krich (Olivia), Quentin Thébault (Thibault), Patrick Paroux (Parizot), Alix Bourgeron (Margot), Vincent Paquot (Benjamin)