Plus belle la vie spoiler : Thomas et Djawad vont-ils droit dans le mur ? (20 août 2025)

Thomas et Djawad vont-ils droit dans le mur pour sauver le Mistral dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Demain, dans l’épisode du mercredi 20 août 2025, Thomas et Djawad répètent minutieusement le plan imaginé par Louis pour récupérer le magot dès le lendemain au réservoir d’eau… Mais ils vont prendre de très gros risques !











Alors que le plan semble au point et que Louis a infiltré le système informatique du réservoir afin de récupérer le code l’alarme et des images de vidéo-surveillances, c’est le lendemain que Djawad et Thomas vont devoir passer à l’action et récupérer les lingots d’or.

Mais alors qu’Aya leur annonce que Nolan les a suivies jusqu’à la bibliothèque, au même moment Patrick informe son équipe au commissariat qu’ils vont devoir assurer la surveillance du réservoir dès le lendemain ! En cause, le piratage d’un vieux plan du réservoir aux archives, la préfecture craint une attaque bactériologique !



Djawad et Thomas, s’ils vont au bout de leur plan, pourraient donc bien se faire prendre par la police !