Le Meilleur Pâtissier : Mercotte annonce son départ

C’est une page qui se tourne pour Le Meilleur Pâtissier. Figure emblématique du concours culinaire de M6 depuis son lancement en 2012, Mercotte a annoncé qu’elle quitterait l’émission à l’issue de la prochaine saison, déjà tournée et qui sera diffusée dès le 10 septembre.











Dans un entretien accordé à TV Magazine, Mercotte, qui aura 83 ans fin septembre, a expliqué sa décision :

« Je pense qu’il faut savoir s’arrêter à temps. Je m’amuse beaucoup durant le tournage, je suis vraiment ravie et heureuse mais, vu mon âge avancé, je pense que c’est une question d’éthique »

Aux côtés de Cyril Lignac, Mercotte s’était imposée au fil des années comme la gardienne des épreuves techniques, redoutées et adorées à la fois par les candidats. Son départ marque la fin d’un duo complice qui aura rythmé plus d’une décennie d’émissions.

Interrogé sur cette annonce, Cyril Lignac a réagi avec émotion et compréhension :



« Je comprends aisément qu’à un moment donné, elle ait envie d’arrêter et de faire autre chose. D’autant que le tournage de l’émission nécessite deux mois pleins », a-t-il confié.

Pour l’heure, M6 n’a pas encore dévoilé qui prendra la relève de Mercotte aux côtés du chef étoilé. Une chose est certaine : son absence laissera un grand vide dans l’émission, tant pour les candidats que pour les fidèles téléspectateurs.