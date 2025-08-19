Camping Paradis du 19 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 19 août 2025 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 19 août 2025 : l’épisode « Fashion week au camping »

Murielle, jeune styliste pleine de talent, rêve d’ouvrir sa propre boutique pour présenter ses créations. Mais après un nouveau refus de prêt, Tom décide de lui tendre la main en lui offrant l’opportunité d’organiser un défilé au Camping Paradis. Au même moment, la mère d’Amandine débarque à l’improviste. Redoutant qu’elle ne s’immisce une fois encore dans sa vie privée, Amandine lui fait croire qu’elle est en couple avec Xavier. Un petit mensonge qui pourrait bien semer la confusion au sein de toute l’équipe…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Gabrielle Lazure (Béatrice), Emmanuelle Boidron (Murielle), Léa Bosco (Séverine), Marie Vincent (Madame le Marie), Nicolas Grandhomme (Christophe), Patrick Paroux (Mr Parizot), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Guillaume Dolmans (Mathieu)



A 16h10 l’épisode « Indiana Camping »

Le camping est en pleine effervescence : Alain Marchand, célèbre archéologue, est à la chasse au trésor d’un pirate du XVIIᵉ siècle. Mais l’arrivée inattendue d’une inspectrice, qui n’est pas là par hasard, bouleverse ses plans. Entre la fièvre de l’or qui gagne les campeurs et les soucis personnels d’Alain, Tom a fort à faire ! Et l’arrivée des deux meilleurs amis de Xavier ne va rien arranger…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Laurent Olmedo (Alain), Gabriella Ostier (Julie), Jean-Pascal Lacoste (Jean-Pat), Manu Joucla (Bertrand), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Cyrielle Debreuil (Daphné), Ferdinand Milon (Matthieu), Maxime Flourac (Campeur 1), Roland Munter (Campeur 2)