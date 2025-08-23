Plus Belle La Vie spoilers : Nolan dit tout, un suspect surprise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 25 au 29 août 2025)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le vol des lingots de Santoni.







Publicité





En effet, alors qu’Aya s’est faite tirer dessus et qu’on lui a dérobé les lingots, Djawad refuse d’abandonner : ils n’ont pas fait tout ça pour rien ! Nolan les dirige vers l’ancien complice de Santoni, qu’il recherche depuis des années car il a tué sa mère en la renversant en repartant d’un casse. Nolan veut juste que justice soit rendue à sa mère.

Et par chance, Aya a un indice : elle a arraché un morceau de tissu à son agresseur. Elle le montre aux autres et Barbara le reconnait : ça appartient à un client du Mistral ! Elle identifie Robert Favre, le compagnon de Mirta !



Publicité





De son côté, la police a retrouvé le spray d’huiles essentielles oublié par Thomas au réservoir. Jean-Paul remonte jusqu’à Gabriel et l’arrête !

Quant à Louisa, elle découvre le secret d’Idriss : il recherche leur soeur disparue il y a 20 ans.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 août 2025

Lundi 25 août 2025 (épisode 405) : Certaines informations de l’enquête policière en cours déstabilisent Ariane, qui commence à douter. Parallèlement, le mystérieux ennemi est toujours en fuite. Au Pavillon des Fleurs, la prise de parole publique d’Hector pourrait bien faire bouger les lignes.

Mardi 26 août 2025 (épisode 406) : Alors que l’enquête piétine, un indice pourrait bien tout changer. Jules, quant à lui, se rapproche progressivement de son objectif. De leur côté, les patients du cabinet médical manifestent leur joie de voir revenir celle qui leur a tant manqué.

Mercredi 27 août 2025 (épisode 407) : L’équipe du Mistral est bien décidée à coincer le véritable coupable. Les policiers, de leur côté, décident de suivre une piste qui leur semble hautement improbable. Un fantôme du passé resurgit dans la vie d’Idriss, qui doit alors rendre des comptes.

Jeudi 28 août 2025 (épisode 408) : Thomas et Djawad font face à une situation qui les dépasse et optent pour une solution radicale. Chez les Kepler, l’heure est à l’apaisement, mêlé de tristesse. Riva fait une proposition étonnante à Thomas, celui-ci l’acceptera-t-il ?

Vendredi 29 août 2025 (épisode 409) : L’étau se resserre autour du véritable coupable, alors qu’Ariane se retrouve en difficulté. Idriss est anxieux à l’idée que la rentrée scolaire approche. Au sein de la famille Nebout, les non-dits et les trahisons s’additionnent.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 25 au 29 août 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…