13h15 le samedi du 23 août : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 23 août 2025 : le sommaire aujourd'hui





13h15 le samedi du 23 août 2025 : le sommaire

Les équipes de « 13h15 » ont suivi Elise et Louis, tous deux devenus handicapés après un AVC, alors qu’ils s’apprêtent à devenir parents. Elles se sont également rendues sur un site remarquable au nord de Montpellier, dont l’un des sentiers a été désigné comme la « randonnée préférée des Français ».

Main dans la main



À 27 ans, Elise a été victime d’un AVC qui a paralysé son côté gauche. Louis, lui, a subi le même accident à 24 ans, perdant l’usage de son côté droit ainsi que la parole. Après de longs mois de rééducation, leurs chemins se sont croisés : ils se sont aimés et ont choisi de construire une vie commune.

Entre 2019 et 2022, les caméras de « 13h15 » (X(Nouvelle fenêtre), #13h15(Nouvelle fenêtre)) avaient déjà suivi leur parcours de reconstruction. À l’époque, ils venaient de s’installer près de Genève, en Suisse. Elise exerçait comme médecin et Louis travaillait au ministère de la Santé. Aujourd’hui, un nouveau défi les attend, sans doute le plus important : celui de devenir parents.

Six ans après leur rencontre, Elise est tombée enceinte, un bonheur longtemps espéré. Si la grossesse s’est déroulée dans les meilleures conditions, l’accouchement approche, accompagné de nombreuses interrogations : comment s’occuper d’un bébé avec une seule main fonctionnelle ? Comment poursuivre une rééducation quotidienne exigeante de deux heures, comme celle d’Elise ? Et quel sera l’impact de cette nouvelle vie sur leurs cerveaux encore fragilisés, alors que la fatigue accentue les séquelles invisibles de l’AVC ?

Pendant six mois, des dernières semaines de grossesse à la reprise professionnelle, en passant par le spectacle humoristique que Louis prépare sur son aphasie, les équipes de « 13h15 » ont suivi leur passage à la parentalité. Une nouvelle étape dans laquelle ils continuent de mettre en pratique ce qui leur a toujours permis d’avancer : l’art de s’adapter.

Une saison au pic Saint-Loup

Point culminant de 658 mètres, le pic Saint-Loup domine Montpellier et les garrigues alentour. Réputé pour ses sentiers de randonnée et ses falaises d’escalade, il abrite aussi le château de Montferrand, un sol calcaire riche, et surtout un vignoble renommé. Depuis septembre 2016, les vins du Pic Saint-Loup bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée (AOC).

Mais cette montagne n’échappe pas aux bouleversements climatiques : entre pluies cévenoles et vagues de chaleur, les épisodes extrêmes se multiplient. Les équipes du magazine sont parties explorer ce site naturel, niché entre Méditerranée et Cévennes.

À seulement 30 kilomètres de Montpellier, ce lieu emblématique a vu l’un de ses sentiers élu « randonnée préférée des Français » en 2020. Au pied du pic s’étend un vignoble bordé par la garrigue et les chênes verts.

L’été, marqué par de fortes chaleurs, met les viticulteurs face au défi du réchauffement climatique. Stéphane, vigneron, et Marion, botaniste, partagent leur passion commune pour cet environnement unique. Ensemble, ils s’efforcent de préserver un fragile équilibre entre activité humaine et nature.