« S.W.A.T. » du 26 août : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 26 août 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 26 août 2025 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 4 saison 7 « Opération clandestine » : Vicente Muñoz, trafiquant d’armes sud-américain, fait enlever des médecins afin de subir clandestinement une opération du cœur. Parallèlement, Tan retrouve son frère par hasard, réveillant d’anciennes rancunes. De son côté, le père de Hondo prête main-forte à Michelle pour remettre en état sa voiture vandalisée.

Episode 5 saison 7 « D’une famille à l’autre » : En mission à Long Beach pour former une nouvelle unité, Street doit rentrer à Los Angeles afin de mettre la main sur un gang de bikers bien décidé à relancer son trafic de drogue.



Episode 6 saison 7 « 3 femmes en cavale » : Alors que Hondo, Cabrera et Tan profitent d’une randonnée en pleine nature, ils interceptent l’appel de détresse d’un policier : le bus pénitentiaire dans lequel il se trouvait a eu un accident, et trois détenues se sont échappées. Tandis que l’équipe du SWAT part à leur recherche, Annie vit sa toute première journée au tribunal, une expérience qui pourrait bouleverser l’avenir de Deacon. De son côté, Luca apprend à Kelly à conduire, mais cette leçon va les mener au mauvais endroit, au pire moment…