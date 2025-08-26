La stagiaire du 26 août : votre épisode inédit ce soir (saison 10)



La stagiaire du 26 août 2025 – Ce mardi soir, France 3 lance la saison 10 inédite de votre série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 1.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







La stagiaire, présentation de la saison 10

Les Meyer n’ont finalement pas posé leurs valises en Espagne, mais leur maison, Les Tamaris, leur semble bien vide depuis le départ des enfants… Constance reprend sa place au palais, tandis que Boris, débordé par sa vie de « slasheur », tente tant bien que mal de jongler entre sa carrière de juge et son activité d’écrivain. De son côté, Barth est en quête d’une nouvelle vocation et, lorsqu’il croise la route de Lola, une jeune fille sans abri, il décide de tout mettre en œuvre pour lui tendre la main. Quant à Quiring, il se réinvente à l’université et nourrit une passion pour la transmission… parfois un peu excessive. Et au milieu de tout cela, les enquêtes reprennent, entraînant Constance et Boris dans des univers aussi variés que l’adoption, le transport routier, et même l’entourage d’un membre du palais !

La stagiaire du 26 août 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 1 – Un avenir tout tracé

Un adolescent est découvert mort, abattu d’une balle, dans une ruelle près de son lycée. Ce drame bouleverse ses camarades et plonge l’ensemble de l’établissement dans la stupeur. Chargés de l’enquête, le juge Delcourt et Constance cherchent à comprendre comment ce jeune homme brillant, qui semblait capable d’échapper au poids du déterminisme social, a pu se retrouver pris dans une affaire qui le dépassait.



La stagiaire saison 9, le casting

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo)