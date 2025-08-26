« Élémentaire » : le film d’animation inédit ce soir sur M6 (26 août)

« Élémentaire », c’est le film d’animation inédit qui vous attend ce mardi soir sur M6. Un film des studios Disney / Pixar sorti en salles en 2023 qui ravira vos enfants en cette dernière semaine de vacances.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.

© 2022 DISNEY / PIXAR. ALL RIGHTS RESERVED


« Élémentaire » : le synopsis

À Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air cohabitent en parfaite harmonie. C’est dans cette ville que vivent Flam, une jeune femme intrépide, vive d’esprit et au tempérament ardent, ainsi que Flack, un garçon sensible, drôle et naturellement enclin à suivre les autres. Leur amitié naissante va peu à peu bousculer les certitudes de Flam sur le monde qui l’entoure…

Avec les vois d’Adèle Exarchopoulos (Flam Lumen) et Vincent Lacoste (Flack Delamare)


VIDEO bande-annonce

