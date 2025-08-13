Audiences 12 août 2025 : « Les vengeances de maître Poutifard » leader devant « O.P.J »

Par /

Audiences 12 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le film inédit « Les vengeances de maître Poutifard », qui a été suivi par 2,92 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.


C’est juste devant France 3 avec le final de la saison inédite de la série « O.P.J », qui a captivé 2,84 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda. C’est en hausse sur une semaine.

Capture TF1


Audiences 12 août 2025 : les autres chaînes

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone interdite », qui a attiré 1,14 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du documentaire « Les derniers secrets de l’humanité », qui a captivé 1,02 millions de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

