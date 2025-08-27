Astrid et Raphaëlle du 27 août : vos épisodes ce soir sur France 2



Astrid et Raphaëlle du 27 août 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 reste en mode rediffusions avec d’anciens épisodes de la série « Astrid et Raphaëlle.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 27 août : vos épisodes ce soir

Saison 3 épisode 7 « Les fleurs du mal » : Une biologiste, passionnée par l’étude de l’intelligence des plantes, est retrouvée morte dans une serre tropicale, déclenchant immédiatement les rumeurs les plus folles. Sa disparition serait-elle liée au laboratoire de recherche dont elle avait quitté brusquement la direction quelques années plus tôt ? Astrid et Raphaëlle se lancent toutes deux sur cette affaire pour tenter de percer le mystère.

Saison 3 épisode 8 « En souterrain » : Deux policiers découvrent un sans-abri battu à mort dans le bâtiment abandonné où il vivait. Astrid et Raphaëlle se rendent immédiatement sur les lieux. Sur la scène, Astrid remarque un détail étrange : la victime porte un costume impeccable, sans aucune trace de sang. Le mystère s’éclaircit rapidement lorsqu’un autre sans-abri, cohabitant du même squat, est arrêté. Il avoue avoir habillé la victime pour attirer l’attention des forces de l’ordre. Selon lui, trois autres sans-abri auraient été tués de la même manière, sans que la police n’ouvre d’enquête. Déterminées à arrêter le tueur, Astrid et Raphaëlle ignorent encore à quel point cette affaire mettra à l’épreuve leur équilibre émotionnel.



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV