The Voice Kids 2025 : lancement le 30 août sur TF1

Préparez-vous à vibrer ! Le samedi 30 août à 21h10, Nikos Aliagas et Karine Ferri donneront le coup d’envoi d’une nouvelle saison de The Voice Kids pleine d’émotions, de rires et de surprises. Les jeunes talents vont tenter de faire chavirer le cœur des coachs… et le vôtre.











Pour cette édition 2025, Patrick Fiori, figure emblématique du programme, fête sa 10ᵉ saison et visera un nouveau trophée. À ses côtés, deux showmen incontournables, Matt Pokora et Soprano, promettent de mettre le feu au plateau.

🎤 Nouveauté cette année : l’arrivée de Santa, artiste à la voix unique et à l’univers singulier, qui rejoint l’aventure et apportera un vent de fraîcheur à la compétition.

Cette saison sera rythmée par trois grandes étapes :



Les Auditions à l’aveugle : où seule la voix comptera pour faire tourner les fauteuils.

Les Groupes : moment de partage et de cohésion pour continuer l’aventure.

La Grande Finale en direct : où le public et les coachs désigneront La Plus Belle Voix Kids 2025.

Alors, qui de Patrick Fiori, Matt Pokora, Soprano ou Santa mènera son talent à la victoire ? Réponse à la rentrée sur TF1.