Plus belle la vie spoiler : Thomas et Djawad menacés et en grand danger ! (12 août 2025)

Thomas et Djawad vont mener l’enquête ensemble pour retrouver le magot de Santoni dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais demain, dans l’épisode du mardi 12 août 2025, alors que Barbara veut informer Thomas que quelqu’un d’autre est sur le coup et que ça peut être dangereux, Djawad refuse de lui dire…


Au cimetière, Thomas et Djawad finissent par découvrir un nouveau message codé caché dans une plaque mortuaire. Ils sont ravis et persuadés d’être en bon chemin pour trouver l’argent de Santoni et sauver le bar du Mistral !

Thomas et Djawad s’apprêtent à repartir dans la camionnette de Thomas, qui pose le message codé sur le tableau de bord… Deux hommes cagoulés et armés débarquent et les menacent ! Ils leur ordonnent de sortir de la voiture et partent avec non seulement les indices pour retrouver le magot, mais aussi avec la voiture de Thomas !


Autant dire que leur enquête démarre mal et que Thomas a désormais un soucis de plus : il n’a plus de véhicule.

