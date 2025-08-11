Cyril Hanouna débarque sur W9 avec “Tout beau, tout n9uf” dès le lundi 1er septembre



À partir du 1er septembre, W9 accueillera Cyril Hanouna pour son tout nouveau talk-show quotidien “Tout beau, tout n9uf” (#TBT9). Chaque soir du lundi au vendredi dès 18h45, l’animateur proposera près de trois heures de divertissement mêlant news, chroniques, débats et happenings inattendus, dans un nouveau décor et entouré de nouveaux chroniqueurs aux personnalités bien affirmées.











Avec son style inimitable et sa proximité unique avec le public, Cyril Hanouna promet un programme énergique, libre et plein de bonne humeur. L’émission accueillera également des invités qui font l’actualité pour échanger sans filtre sur tous les sujets qui font parler les Français.

L’animateur a déjà annoncé sur X que pour la première émission, il sera entouré de Raymond, Geraldine Maillet, Olivier Dartigolles, Valérie Benaïm, ainsi que 5 autres chroniqueurs.

📌 Rendez-vous dès le lundi 1er septembre à 18h45 sur W9 pour le lancement de « Tout beau, tout n9uf ».



