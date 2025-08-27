Les 12 coups de midi du 27 août : élimination de Thomas, découvrez le 1er indice de l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 27 août 2025, élimination de Thomas – C’est fini pour Thomas dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a été éliminé et est reparti avec 44.051 euros de gains et cadeaux en 5 victoires.


Les 12 coups de midi du 27 août : élimination de Thomas, découvrez le 1er indice de l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 27 août, la Croisette sur l’étoile mystérieuse

C’est Hugo qui est devenu Maître de Midi ce jeudi midi. Il a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond. On peut déjà vous révéler qu’il s’agit de la Croisette à Cannes.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)
Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)
Audiences 26 août 2025 : « La stagiaire » loin devant « S.W.A.T »
Audiences 26 août 2025 : « La stagiaire » loin devant « S.W.A.T »
« Tacker » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (27 août 2025)
« Tacker » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (27 août 2025)
Les Cinquante du 26 août : le départ des Roses, un chat va éliminer un candidat ! (résumé, spoiler + replay épisode 7)
Les Cinquante du 26 août : une 1ère équipe éliminée (résumé, spoiler + replay épisode 7)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut