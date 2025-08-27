Les 12 coups de midi du 27 août : élimination de Thomas, découvrez le 1er indice de l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 27 août 2025, élimination de Thomas – C’est fini pour Thomas dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a été éliminé et est reparti avec 44.051 euros de gains et cadeaux en 5 victoires.











Les 12 coups de midi du 27 août, la Croisette sur l’étoile mystérieuse

C’est Hugo qui est devenu Maître de Midi ce jeudi midi. Il a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond. On peut déjà vous révéler qu’il s’agit de la Croisette à Cannes.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+