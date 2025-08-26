Demain Nous Appartient du 26 août : Marianne et Judith font une découverte (résumé + vidéo épisode 2017 en avance)



Demain nous appartient du 26 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2017 de DNA – Marianne porte plainte ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et avec Judith, elles vont faire une découverte choc…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 26 août 2025 – résumé de l’épisode 2017

Karim surprend Laurie dans le lit de sa fille. Elle s’excuse de leur panne sexuelle la veille tandis qu’au commissariat, Karim fait croire à ses collègues qu’elle est partie. Plus tard, Bart découvre que son rendez-vous raté n’était autre que Karim… Il le met en garde : s’il avait plu à Laurie, elle se serait ensuite montrée très collante !

Au food truck, Bruno paie le repas d’une ado insolente qui s’avère être Élie Turpin, 16 ans, portée disparue depuis trois semaines.



De son côté, Marianne porte plainte suite aux menaces découvertes chez elle. Judith découvre un article parlant de la mort de l’ancienne propriétaire, elle pense que la maison est hantée et elles finissent par découvrir que quelqu’un veut lui faire peur… Sous une trappe dans le jardin, une cave et les traces d’un squatteur ! Il s’agit de Kévin, le petit frère de Benny !

VIDÉO Demain nous appartient du 26 août – extrait de l’épisode

