Grands reportages du 24 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 24 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « A10 : l’Autoroute de tous les dangers » (rediffusion)

557 kilomètres de bitume relient Paris à Bordeaux… C’est la plus longue autoroute de France et aussi l’une des plus empruntées ! Chaque jour, elle voit défiler des millions de véhicules, de poids lourds, sans oublier les patrouilleurs et même des éoliennes qui bordent son tracé. Mais garantir la sécurité, assurer l’entretien de la chaussée et de ses aires de repos est un travail de tous les instants. Pendant près d’un an, nous avons plongé dans les coulisses de cette autoroute aux côtés de ceux qui la font vivre.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Vivre de sa passion : rêve et réalité » (rediffusion)



Pandémie, inflation, urgence climatique… Aujourd’hui, de plus en plus de Français choisissent de tout quitter pour se réinventer et poursuivre leurs rêves. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés, nombreux sont ceux qui décident soudainement de tourner le dos à une carrière tracée pour prendre des risques, redonner du sens à leur vie et vivre pleinement leur passion. Pendant près d’un an, nous avons suivi ces Français qui ont osé franchir le pas !