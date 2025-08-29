Ça commence aujourd’hui du 29 août 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 29 août 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Cette peur de l’abandon qui gouverne toute leur vie ».





Ça commence aujourd’hui du 29 août 2025 à 13h55 « Ils ont frôlé la mort à l’autre bout du monde » (inédit)

En février, Flavien a découvert le surf lors d’une séance d’initiation. Au moment de se redresser sur sa planche, il a ressenti une vive douleur au niveau de la moelle épinière. Le diagnostic est tombé : une myélopathie du surfeur, une affection rare qui paralyse partiellement ses jambes. Depuis, Flavien se bat chaque jour pour retrouver l’usage de la marche.

Et à 15h05 : « Surprise : ils vont rencontrer leur star préférée ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invités venus témoigner de leur admiration pour leur star préférée, sans imaginer que ces dernières leur réservent une surprise. Joëlle, fan de Frédéric François depuis la perte de son frère, voit son rêve réalisé grâce à son fils et sa belle-fille ; Laura, passionnée par Joyce Jonathan, a la joie de la rencontrer en personne ; Gabrielle, danseuse dans l’école de Katrina Patchett et Brahim Zaibat, reçoit une émouvante surprise préparée par ses mentors ; et enfin Alban, qui s’est accroché aux chansons d’Elisa Tovati dans les moments difficiles, vit une rencontre bouleversante avec l’artiste.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.