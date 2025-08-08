Un Si Grand Soleil du 11 août : Margot sous le choc, Thaïs effondrée (résumé épisode 1724 en avance)



Un si grand soleil du 11 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1724 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 11 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Liam refuse de tirer sur Akim. Granger tire sur Liam de dos, il s’apprête à tirer sur Akim quand la police intervient et le tue ! Becker libère Akim, Thaïs retrouve Liam, qui lui demande pardon et lui dit qu’il l’aime. Il meurt dans ses bras. Thaïs est effondrée, Becker la soutient. Becker félicite ensuite Akim, ils ont eu très peur. Becker lui explique qu’ils l’ont localisé grâce à Thaïs, qui a vu Liam se faire enlever sous ses yeux et les a suivis. Il peut la remercier.

A la ferme, Ludo rappelle à Ulysse que c’est à son tour de faire les courses. Il lui demande pourquoi il s’installe pas avec eux, il dit qu’il tient à sa liberté. Il propose un ciné à Bilal, il décline. Ulysse lui dit qu’il l’aime, Bilal a l’impression de le délaisser. Bilal reçoit un appel d’Akim, il lui annonce qu’il est à Montpellier.



Becker fait le point avec Cécile. Ils se félicitent, Akim est sain et sauf, c’est un succès.

Au lycée, Noura propose une expo à Pablo mais il doit voir Niels. Il lui propose de les accompagner au basket, elle accepte.

Au commissariat, toute l’équipe est sous le choc du retour de Thierry, qui n’est pas mort. Ils sont tous contents de se revoir. Alex lui demande s’il va leur rembourser les couronnes mortuaires. Au même moment, Ulysse explique tout à Alix. Elle veut tout savoir sur sa tromperie, Ulysse avoue qu’il était en date. Il trompe Bilal depuis qu’il s’est inscrit sur un site de rencontres ! Alix ne comprend pas, il assure qu’il l’aime mais il était frustré sexuellement. Il n’est pas fier.

Thaïs pleure, elle raconte tout à Louis. Elle culpabilise d’être intervenue trop tard. Louis lui dit qu’elle a fait ce qu’il fallait, elle n’y est pour rien. Il l’invite à dîner, elle refuse et va travailler avec son père pour s’occuper.

Pablo et Noura sont avec Niels. Elle les impressionne. Chez L Cosmétiques, Bilal fait l’analyse du vernis pour Ulysse. Il l’appelle pour lui donner les résultats. A la galerie, Ulysse reçoit un sms d’un mec qu’il accepte de voir le lendemain soir. Il s’agit de Niels !

Cécile dit tout à Florent, qui n’en revient pas qu’elle ait menti à Margot pendant tout ce temps. Elle lui dit qu’elle n’avait pas le choix, elle a peur de sa réaction quand elle va lui dire. Florent pense qu’elle va lui en vouloir. Margot rentre, Cécile doit lui parler… Margot est sous le choc, elle a été manipulée depuis le début. Margot est en colère, elle s’emporte. Cécile est désolée. Margot lui dit qu’elle ne lui pardonnera jamais ! Pendant ce temps là, Akim retrouve Bilal.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.