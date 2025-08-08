N’oubliez pas les paroles du 8 août : ça continue pour Morgane, quels gains pour la maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 8 août 2025, 6 victoires pour Morgane – Morgane a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise 22.000 euros de gains en 6 victoires.


N'oubliez pas les paroles du 8 août : ça continue pour Morgane
N’oubliez pas les paroles du vendredi 8 août 2025, 6 victoires pour Morgane

Dans le détail ce vendredi soir, le maestro n’a rien gagné sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Elle sera de retour samedi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 8 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

