Un Si Grand Soleil Spoiler : Akim réconforte Thaïs, Ulysse agressé (épisode du 12 août)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1725 du 12 août 2025 – Akim va réconforter Thaïs dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Liam est mort en refusant de le tuer, Akim culpabilise et remercie Thaïs de lui avoir sauvé la vie.











Publicité





Akim assure à Thaïs que Liam l’aimait sincèrement et lui même l’appréciait. Il avoue qu’ils auraient été amis si Liam était du bon côté de la barrière.

De son côté, Margot est très remontée contre sa soeur. Elle prend la lourde décision de couper les ponts avec Cécile. Florent est inquiet et tente d’arranger les choses mais Margot n’est pas prête à pardonner les mensonges de sa soeur. Au commissariat, Akim raconte tout à Manu, qui le félicite.

Ulysse, qui continue de tromper Bilal, a rendez-vous avec un homme. Mais c’est un piège, il est sauvagement agressé par des homophobes !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Akim infiltré, Margot tombe de haut, les résumés jusqu’au 15 août 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici