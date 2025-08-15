Secret Story 13 : Anita et Ethan en couple ? Les vidéos qui sèment le doute



Une semaine après la finale de Secret Story saison 13, une nouvelle rumeur enflamme les réseaux sociaux ce soir. Anita – finaliste et ex de Noah – et Ethan Hazard, lui aussi finaliste de l’aventure, pourraient-ils être plus que de simples amis ?











Des vidéos qui intriguent

À la surprise générale, ce soir, Anita et Ethan ont chacun publié une courte vidéo sur TikTok et Instagram. Rien d’explicite… mais les internautes n’ont pas tardé à remarquer un détail troublant : sur la vidéo d’Anita, on devine la silhouette et la voix d’Ethan à ses côtés. Même scénario chez Ethan, où l’on aperçoit Anita en arrière-plan. Et évidemment, c’est bien au même endroit ! De quoi déclencher les spéculations selon lesquelles ils seraient en couple.

Mais pardon Anita Ethan mais à quoi vous jouer mais j’ai pas les mots 🤣🤣🤣🤣 #secretstory pic.twitter.com/bCQnNbxX9m — A’ (@pierrinastarac) August 15, 2025



Les fans s’enflamment

Sous leurs publications respectives, les commentaires se sont rapidement multipliés. Certains y voient une officialisation, d’autres pensent à un simple coup de buzz, voire à une amitié très complice née dans la Maison des Secrets.

Pas de confirmation… pour l’instant

Ni Anita ni Ethan n’ont confirmé ou infirmé la rumeur. Mais cette apparition simultanée, à peine quelques jours après la fin de Secret Story 13, entretient savamment le mystère.

Alors, véritable idylle ou simple teasing ? Les prochains jours devraient lever le voile… ou relancer encore plus les spéculations.