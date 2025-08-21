Un Si Grand Soleil du 23 août : Thaïs prend une lourde décision (résumé épisode 1733 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 23 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1733 en avance – Que va-t-il se passer samedi dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du samedi 23 août 2025. ATTENTION, PAS DE DIFFUSION LE VENDREDI 22 AOÛT.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Manu et Elise arrêtent Niels dans la rue. Pendant ce temps là, Pablo est avec Hugo à la maison. Il lui demande ce qui va arriver à Niels, Hugo lui dit que c’est le juge qui décidera mais il risque la prison ferme et une lourde amende. Hugo lui rappelle qu’un mec comme lui ne peut pas être son pote et il est content qu’il ait été courageux. Si Niels permet l’arrestations de ceux pour qui il bosse, le juge en tiendra compte.

Cécile interroge Achille sur Margot, qu’il a vu hier. Il lui dit qu’elle va bien mais oui, elle lui en veut toujours. Il file au lycée. Cécile dit à Florent que Margot ne lui pardonnera jamais, elle est mal. Florent pense que ça finira par s’arranger.



Publicité





En arrivant au commissariat, Thaïs revit sa rencontre avec Liam. Au cabinet BGL, Florent vient parler à Margot… Il lui dit que sa soeur vit très mal la situation, elle culpabilise beaucoup. Margot ne veut plus en entendre parler, elle s’est servie d’elle et elle lui a menti. Florent lui rappelle qu’elle aussi lui a manqué en donnant une info importante à Claudine. Il lui demande de minimiser un peu et réfléchir…

Manu et Elise arrêtent le boss de Niels. Elise appelle Ulysse pour lui annoncer qu’ils ont arrêté son agresseur, il doit venir l’identifier. Il se sent mal mais Alix lui assure que ça va l’aider à avancer.

Alex parle à Thaïs de l’enterrement de Liam. Elle confie qu’il y avait ses amis et sa famille mais personne ne la connaissait. Elle culpabilise et dit qu’elle n’en peut plus de cette vie… Alex lui parle de son histoire avec une femme qui s’est servie de lui et a fini en prison. Il était mal mais avec le temps il a surmonté. Elle lui dit qu’elle son mec n’est pas en prison, il est mort.

Au commissariat, Ulysse revoit son agresseur, il revit la scène… Il annonce à Elise que c’est bien lui. Elise et Manu le confrontent, il finit par avouer. Pendant ce temps là, Thaïs vient voir Becker : elle demande à être mutée dans un autre commissariat dans une autre ville. Becker trouve ça dommage, mais Thaïs est sure d’elle. Elle le remercie pour tout mais elle a besoin de changer d’air. Il va envoyer sa demande.

Ulysse interroge Elise sur Bilal, elle pense qu’il l’aime et que ce n’est pas peut être pas mort. Elle lui dit de lui laisser un peu de temps.

Hugo annonce à Pablo que les agresseurs ont été arrêtés et c’est en partie grâce à lui ! Il va peut être devoir témoigner, Pablo dit que ça ne pose pas de problème. Il monte dans sa chambre, Hugo dit à Sabine qu’il est fier de lui.

Becker rentre et retrouve Janet, il lui parle du départ de Thaïs. Il le prend pour lui. Janet trouve normal qu’elle ait envie de partir après la mort de Liam.

Elise retrouve Bilal et Ludo, elle leur annonce l’arrestation des agresseurs. Elle dit avoir Ulysse, Bilal demande commence il va. Elle dit qu’il ne va pas très bien et elle dit à Bilal que s’il l’aime c’est le moment de lui montrer. Bilal dit qu’il l’aime mais il ne sait pas s’il est capable de pardonner…

Quelqu’un pénètre de nuit chez Alain et Elisabeth. Alain récupère sa sacoche dans sa voiture et sent comme une présence mais ne voit rien…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth affronte Catherine, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.