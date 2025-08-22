Les routes de l’impossible du 22 août : direction la Malaisie ce soir sur France 5



Les routes de l’impossible du 22 août 2025 – Direction la Malaisie ce soir dans un ancien numéro de la série documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Malaisie, vivre c’est déjà vivre ».





Les routes de l’impossible du 22 août « Malaisie, vivre c’est déjà vivre »

Troisième plus grande île du globe, Bornéo est aujourd’hui l’un des lieux les plus saisissants – et les plus alarmants – de la déforestation. Chaque jour, des pans entiers de forêt primaire cèdent sous l’assaut des bulldozers.

Dans ce décor majestueux mais fragile, des hommes et des femmes s’efforcent de préserver leur mode de vie tout en affrontant les bouleversements d’un monde en mutation.



Kara, issue de la tribu Penan – l’un des derniers peuples nomades de la forêt –, est la fille d’une Penan et d’un aventurier français. Devenue infirmière, elle brave chaque année pistes impraticables et rivières tumultueuses pour soigner les siens.

La Malaisie, deuxième producteur mondial d’huile de palme, voit cette culture à la fois comme une menace écologique et une bouée de survie pour des milliers de paysans. Encore faut-il parvenir à écouler sa récolte quand les pluies transforment les routes en bourbiers.

Au large, les Bajau, surnommés les « nomades de la mer », vivent au rythme des marées, perchés sur leurs maisons sur pilotis ou embarqués sur leurs pirogues. Mais leurs villages sont peu à peu rasés au profit du tourisme de luxe, tandis que les poissons se raréfient.

À Bornéo, rien n’est jamais simple. Pourtant, chacun trouve encore, à sa manière, le courage de vivre, de résister et d’espérer.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV