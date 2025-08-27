« Fabuleuse Provence » : le documentaire inédit ce soir sur France 3 (27 août 2025)



« Fabuleuse Provence » au programme TV du mercredi 27 août 2025 – Ce mercredi soir, France 3 diffuse le documentaire inédit « Fabuleuse Provence ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Fabuleuse Provence » – présentation

Après « France, le fabuleux voyage » sur France 2, qui retraçait l’histoire de France avant l’avènement de l’humanité, « Fabuleuse Provence » sur France 3 poursuit le récit à l’échelle d’une région, en explorant la Provence à travers les âges.

L’histoire de cette terre, depuis l’arrivée des premiers hommes, révèle une Provence insoupçonnée, bien différente de l’image que l’on en a habituellement…



Tourné principalement avec des caméras aériennes lourdes empruntées au cinéma, Fabuleuse Provence offre un regard inédit sur une région maintes fois racontée mais encore méconnue. La diversité de ses paysages, de ses lumières et de ses climats se déploie sous la caméra, révélant des tableaux spectaculaires vus du ciel. Cette approche visuelle permet de prendre du recul et de percevoir une autre réalité de la Provence, façonnée par son histoire naturelle et ce temps long qui a influencé l’agriculture, l’urbanisme et, au final, l’identité singulière de ses habitants.

À quoi ressemblait la Provence avant l’homme ? Comment l’a-t-on transformée pour y vivre ? Pour le découvrir, il faut remonter 5 000 ans d’histoire : suivre les premiers hommes descendant un Rhône primitif, observer ceux qui, plus tard, cultivèrent blé et lavande à Valensole, puis suivre les Grecs jusqu’à la première calanque de ce qui deviendra Marseille. Les Romains, quant à eux, ont transformé les pierres fines du Vaucluse et des Alpilles en théâtres et Colisées, tracé des voies devenues nos routes et dessiné le plan de villes comme Aix-en-Provence ou Arles. Enfin, il faut s’aventurer dans l’arrière-pays pour découvrir l’héritage mystique du Moyen Âge…

En un mot, il s’agit de prendre de la hauteur et d’arpenter cette terre, les yeux tournés vers son histoire naturelle, pour en saisir toute la beauté et l’enchantement.

Ce récit est celui d’un fabuleux voyage aux sources de la Provence. Dans ce voyage exclusivement visuel, sans interview ni archive, seule une voix accompagne le spectateur, incarnant l’attachement à cette région farouche, parcourue par de nombreux peuples, et en quête d’une Provence intérieure, généreuse et sauvage.