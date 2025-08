Un Si Grand Soleil du 6 août : Thaïs met Akim en grand danger (résumé épisode 1721 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1721 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 6 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Thaïs décide de tout dire à Elise et Manu sur Liam et son trafic de voitures volées. Elise pense qu’elle a bien fait de leur dire tandis que Manu ne comprend pas qu’elle ne se soit doutée de rien avant. Il va le convoquer. Thaïs ajoute qu’il a un second téléphone et il a surpris un appel, les voitures servent donc pour du trafic. Elise pense go-fast et trafic d’armes. Manu veut en parler à Becker immédiatement mais il est au palais pour la journée ! Il appelle donc le procureur.

Florent et Johanna refusent la proposition de Claudine. Le montant qu’elle veut pour ses parts est beaucoup trop élevé. Ils lui proposent 1,2 million d’euros, soit la somme qu’elle a investi au départ. Johanna rigole au nez de Claudine, elle savoure sa victoire. Johanna lui explique qu’elle n’a pas le pouvoir de négocier. Pendant que Claudine signe, Johanna fait déjà remettre l’ancienne plaque du cabinet.



Manu est au téléphone avec le procureur, qui veut qu’ils perquisitionnent le garage de Liam en urgence. Ils n’attendent pas Becker ! Thaïs est bouleversée et demande à Elise de la tenir au courant.

Becker est revenu du palais de justice, Alex l’informe de la perquisition chez Liam. Becker panique, il n’était absolument pas au courant ! Manu vient d’arriver sur place, Becker lui ordonne l’ordre de rentrer d’urgence. Manu ne comprend pas, Elise annonce à tout le monde qu’ils annulent.

Johanna et Florent sont sur un nuage. Florent demande à Johanna d’attendre qu’elle fasse ses carton pour sauter de joie. Et ils vont devoir bosser encore plus. Johanna trouve énorme cette histoire de Lansac qui l’a enregistrée. Florent pense que c’est de la chance.

Hugo retrouve Yann avec un rapport sur une nouvelle agression homophobe. Yann reçoit un appel de Lucie. Hugo comprend, Yann lui ment et dit avoir mis les choses au clair… Hugo pense que ça serait dommage à foutre en l’air son mariage.

Mathias, l’homme de main de Granger, a décidé de surveiller Akim à sa planque. Granger lui demande de rappliquer sur le champs, ils doivent régler les derniers détails avec les Albanais.

Claudine est au téléphone avec Alix, elle vit mal ce départ. Alix lui rappelle qu’elle a eu de la chance, elle aurait pu être radiée. Claudine jure qu’elle va se venger… Alix passe la chercher pour une soirée toutes les deux.

Au commissariat, Becker confronte Manu et Elise. Il leur explique qu’il y a une autre enquête en cours, dirigée par un autre service. Il leur demande d’oublier Liam pour l’instant. Et il veut parler à Thaïs.

Florent retrouve Rodolphe Lansac, c’est lui qui était derrière ce piège ! Lansac veut en savoir plus, Florent explique qu’elle était allée trop loin en faisant chanter la soeur de sa compagne. Un soir, il a retrouvé Margot en larmes et elle lui a tout expliqué. Il a décidé de trouver une solution et lui a demandé de se mettre au vert quelques jours.

Becker parle à Thaïs au sujet de Liam. Il lui explique qu’il doit absolument se douter de rien, la vie d’une personne est en jeu. Thaïs promet de faire le maximum. Mais quand elle sort du commissariat, Liam l’appelle et elle ne décroche pas…

