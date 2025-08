Secret Story du 5 août 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 5 août 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.











Damien et Constance sont de retour dans la maison des secrets. Damien explique aux finalistes son secret avec Constance. Celle-ci fait de même. Elle avoue à Anita qu’il y a eu de la drague entre elle et Noah.

Noah comprend à la tête d’Anita que quelque chose ne va pas… Il attend que Constance s’en aille pour lui parler et s’expliquer. Ils s’en vont et Noah assure à Anita qu’il n’a pas joué avec elle. Anita écoute mais elle n’arrive plus à lui faire confiance.

La chasse aux secrets se poursuit. Ils ont de nouveaux indices pour découvrir le secret de Marianne. C’est Noah qui finit par trouver ! Ils enchainent sur le secret de Théo. Anita trouve !



Nouvel indice sur le secret de Noah : deux maisons, une éteinte et une allumée, et un coeur qui les relie. Ethan pense qu’Ethan est en couple avec Lou ! Il hésite avec le fait que son ex est une ancienne candidate. Nouvel indice pour Anita : un cupidon. Romy pense qu’ils sont ex !

La Voix organise une soirée pour les finalistes. Ils se remémorent les meilleurs moments vécus lors des soirées cette saison.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 5 août 2025

