Audrey Crespo-Mara, émue aux larmes, fait ses adieux au 20h de l’été sur TF1

Par /

Publicité

Hier soir, dimanche 17 août, Audrey Crespo-Mara a présenté son dernier journal de 20h de l’été sur TF1. Une édition particulièrement émouvante, marquée par les adieux de la journaliste au public et à ses équipes, dans un contexte personnel difficile.


Audrey Crespo-Mara, émue aux larmes, fait ses adieux au 20h de l’été sur TF1 (VIDÉO)
Capture TF1


Publicité

En effet, Audrey Crespo-Mara traverse une épreuve douloureuse depuis la disparition de son mari, Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet dernier après un long combat contre le cancer. Hier soir, au bord des larmes, elle a tenu à adresser un hommage bouleversant à l’homme de sa vie.

« Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui à TF1 m’ont merveilleusement accompagnée pendant cet été douloureux. Vous remercier aussi pour votre fidélité derrière l’écran, et ici à TF1. Vos attentions me vont droit au cœur, où se trouve l’homme que vous connaissez, et que j’aime éperdument. Merci infiniment. À bientôt », a-t-elle déclaré en clôture de son dernier JT de l’été.

Un moment fort, salué par de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, qui ont exprimé leur soutien et leur émotion. À la rentrée, le journal de 20h des week-ends de TF1 sera de nouveau présenté par Anne-Claire Coudray.

A LIRE AUSSI
Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (18 août 2025)
Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (18 août 2025)
Les 12 coups de midi du 18 août : Line éliminée, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 18 août : Line éliminée, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Audiences 17 août 2025 : « Un petit miracle » loin devant « Commissaire Montalbano »
Audiences 17 août 2025 : « Un petit miracle » leader devant « Youssef Salem a du succès »
Camping Paradis du 18 août : ce soir Véronique Jannot dans l’épisode inédit « Grains de sable au Paradis »
Camping Paradis du 18 août : ce soir Véronique Jannot dans l'épisode inédit "Grains de sable au Paradis"


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut