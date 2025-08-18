Audrey Crespo-Mara, émue aux larmes, fait ses adieux au 20h de l’été sur TF1



Hier soir, dimanche 17 août, Audrey Crespo-Mara a présenté son dernier journal de 20h de l’été sur TF1. Une édition particulièrement émouvante, marquée par les adieux de la journaliste au public et à ses équipes, dans un contexte personnel difficile.











En effet, Audrey Crespo-Mara traverse une épreuve douloureuse depuis la disparition de son mari, Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet dernier après un long combat contre le cancer. Hier soir, au bord des larmes, elle a tenu à adresser un hommage bouleversant à l’homme de sa vie.

« Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui à TF1 m’ont merveilleusement accompagnée pendant cet été douloureux. Vous remercier aussi pour votre fidélité derrière l’écran, et ici à TF1. Vos attentions me vont droit au cœur, où se trouve l’homme que vous connaissez, et que j’aime éperdument. Merci infiniment. À bientôt », a-t-elle déclaré en clôture de son dernier JT de l’été.

Un moment fort, salué par de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, qui ont exprimé leur soutien et leur émotion. À la rentrée, le journal de 20h des week-ends de TF1 sera de nouveau présenté par Anne-Claire Coudray.