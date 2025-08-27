Ici Tout Commence spoiler : Teyssier découvre les nouveaux et se glace... (vidéo épisode du 1er septembre)



Ici tout commence spoiler – Place au concours d’entrée à l’institut Auguste Armand dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Emmanuel et Constance observent, de loin, l’arrivée des nouveaux, qui rêvent tous de réussir le concours et d’intégrer la prestigieuse école de cuisine.











Emmanuel Teyssier et sa femme, Constance, observent attentivement. Les portes de l’Institut s’ouvrent sur une vague de nouveaux venus, bien décidés à tout donner pour décrocher leur place. Dans quelques heures à peine, chacun devra affronter le concours d’entrée, et seuls les plus brillants rejoindront la prochaine promotion. Fleur Pessin croise déjà la route de César Verneuil, tandis que Bianca Roma et Nathanaël Turlan font aussi leur apparition.

Mais cette rentrée ne réserve pas que des visages inconnus… Quand Teyssier aperçoit Ferdinand Castelmont, fanfaronnant dans l’allée, son sang se fige. Une chose est sûre : l’année promet d’être explosive !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1253 du 1er septembre 2025, les nouveaux arrivent pour le concours

