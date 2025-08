Un Si Grand Soleil Spoilers : Akim en grand danger, Claudine s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 août 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 4 au 8 août 2025 – Curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de la mission infiltration d’Akim. Et ça va très mal tourner ! En effet, Mathias, l’homme de main de Granger, va griller Akim avec Becker. Akim va alors se retrouver en danger de mort ! Granger fait enlever Liam et lui demande de tuer Akim…

De son côté, Claudine fait ses cartons et quitte le cabinet. Convaincue que c’est un coup de Johanna, elle promet à Alix qu’elle va se venger. Mais en réalité, c’et Florent qui a tendu ce piège à Claudine !…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 4 au 8 août 2025

Lundi 4 août 2025 (épisode 1719) : Alors qu’elle se retrouve au pied du mur, Claudine ne compte pas se laisser faire. Quant à Thaïs, elle a l’impression que Liam lui cache quelque-chose.

Mardi 5 août 2025 (épisodes 1720) : Louis prend de plus en plus de place à la ferme, ce qui ne plait pas à Ludo. De son côté, Thaïs surprend une discussion inquiétante.

Mercredi 6 août 2025 (épisode 1721) : Au commissariat, Becker peine à garder l’infiltration secrète auprès de son équipe. Quant à Claudine, va-t-elle découvrir qui l’a réellement piégée ?

Jeudi 7 août 2025 (épisode 1722) : Tandis qu’Akim prend des risques avant l’opération, Alix découvre qu’Ulysse a une vie secrète.

Vendredi 8 août 2025 (épisode 1723) : Tandis que le cabinet BGL prend un nouveau départ, l’opération débute : mais Akim réussira-t-il à rester sous les radars ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 4 au 8 août 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.