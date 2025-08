Capital du 3 août 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 3 août 2025 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Soirée barbecue : un chaud business ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Le brasero aura-t-il la peau du barbecue ?

Au milieu des incontournables barbecues et planchas, un nouveau venu s’impose : le brasero. À la fois décoratif, chauffant, il offre surtout la possibilité de cuisiner comme avec une plancha ou un barbecue grâce à sa grande polyvalence. En un an, les ventes de braseros ont doublé. Bien que le concept soit né aux Pays-Bas, deux jeunes entrepreneurs français commencent à conquérir des parts de marché. Leur modèle, directement inspiré du brasero néerlandais, a séduit les hypermarchés Leclerc. La concurrence entre fabricants est intense, notamment sur les prix : si les modèles d’entrée de gamme démarrent autour de 90 euros, certains braseros peuvent coûter jusqu’à 2 000 euros. Que justifient ces écarts de prix ?

Brochettes à cuire : un business juteux

Du côté des saveurs, de nouveaux acteurs font sensation. Aux côtés des classiques merguez et chipolatas, les viandes marinées ont connu un véritable essor ces dernières années, avec une hausse des ventes de 27 % et des prix variant parfois du simple au triple. Herbes, tex-mex, citron… bouchers traditionnels et industriels rivalisent d’inventivité pour proposer leurs recettes. Pourtant, la marinade pourrait-elle aussi dissimuler certaines mauvaises pratiques dans la filière ? À l’origine utilisée pour prolonger la conservation de la viande, elle pourrait aujourd’hui permettre à certains bouchers peu scrupuleux de vendre des morceaux de moindre qualité à prix élevé, voire de masquer des pratiques illégales telles que la “remballe”. Alors, que cache vraiment la marinade ?



Charbon de bois : enquête sur le côté obscur du barbecue

Quel que soit le type de barbecue, un élément reste incontournable pour une soirée réussie : le charbon de bois. Environ 130 000 tonnes sont vendues chaque année. Presque tous les Français ont déjà acheté un sac qui envahit les rayons des supermarchés à partir de mars. Pourtant, choisir son charbon reste un casse-tête. Les fabricants entretiennent volontairement la confusion : vendu au kilo ou au litre, souvent issu de bois d’origines floues, parfois liées à la déforestation, il est difficile pour le consommateur de s’y retrouver. De la France au Nigéria, en passant par la Belgique, les équipes de Capital ont enquêté sur cette filière et révélé un business parfois peu reluisant.