Un Si Grand Soleil Spoilers : Catherine va trop loin, un accident, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 août 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 25 au 29 août 2025 – Curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir. Notez qu’avant cela, la chaîne diffusera exceptionnellement un épisode ce samedi soir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la guerre qui reprend entre Elisabeth Bastide et Catherine Laumière. La première accuse la seconde pour les menaces de mort tagguées à son domicile. Catherine jure qu’elle n’a rien alors que même Laurine a des doutes. Et quand Catherine découvre un micro posé chez elle, elle va trop loin en accusant directement Muriel en plein dîner de famille ! Boris est hors et décide de couper les ponts avec sa famille.

Plus tard, un terrible accident de voiture est provoqué… Qui de Catherine ou Elisabeth est la victime ?



A la ferme, Ludo est victime d’un malaise tandis que Tiago va partir vivre pour Marseille. Quant à Ulysse et Bilal, ils décident enfin de se parler mais la rupture est confirmée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 août 2025

Lundi 25 août 2025 (épisode 1734) : Robin découvre que Tiago a pris une grande décision dans son dos. Quant à Ludo et Elodie, ils font la connaissance de leurs nouveaux voisins.

Mardi 26 août 2025 (épisodes 1735) : Tandis qu’Elisabeth réalise que sa guerre contre Catherine prend une tournure plus grave, Ludo est pris d’un étrange malaise.

Mercredi 27 août 2025 (épisode 1736) : Les découvertes récentes autour de son mystérieux tableau mettent Alix dans une position délicate. De son côté, Catherine règle ses comptes avec Elisabeth, mais c’est Muriel qui en fait les frais.

Jeudi 28 août 2025 (épisode 1737) : Alors que la soirée à la ferme tourne mal, Boris est décidé à rompre le contact avec sa famille.

Vendredi 29 août 2025 (épisode 1738) : Tandis que Bilal et Ulysse réalisent une dure vérité sur leur relation, Becker met Alain en garde : la guerre entre Elisabeth et Catherine s’apprête à dégénérer.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 25 au 29 août 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.