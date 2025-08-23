Ligue 1 : Marseille / Paris FC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 23 août 2025 – Marseille / Paris FC en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Place à la 2ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille, qui affronte le Paris FC à l’Orange Vélodrome.





Un match à suivre ce samedi soir à 17h en exclusivité sur beIn Sports.







L’Olympique de Marseille reçoit le Paris FC au Vélodrome ce samedi. Battu à Rennes le week-end dernier, l’OM aborde ce rendez-vous dans un contexte particulier, marqué par l’exclusion d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après une violente altercation dans le vestiaire. Roberto De Zerbi devra donc composer sans deux de ses recrues, mais l’entraîneur et ses joueurs comptent sur l’appui du public marseillais pour repartir de l’avant. À domicile, Marseille reste une équipe redoutable, avec une solide tradition de victoires et une attaque souvent prolifique.

De son côté, le Paris FC, promu cette saison dans l’élite, rêve de créer la surprise dans l’un des stades les plus intimidants de France. Les Franciliens, battus lors de la première journée, savent que la tâche s’annonce ardue face à un OM revanchard. Favoris sur le papier, les Olympiens doivent toutefois se méfier de l’enthousiasme et de l’audace parisienne dans ce duel qui promet un bel affrontement entre expérience et fraîcheur.



Marseille / Paris FC – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia – Hojgbjerg, Gomes – Gouiri, Greenwood, Weah – Aubameyang

🔵 Paris FC (composition officielle) : Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, Sangui – Lopez, Marchetti, Camara – Kebbal, Geubbels, Simon

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Paris FC ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Paris FC, 2ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 17h.