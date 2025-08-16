Un Si Grand Soleil Spoilers : Pablo prêt à déraper, Elisabeth sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 23 août 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 18 au 23 août 2025 – Déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir. Notez que la chaîne diffusera exceptionnellement un épisode samedi prochain, à la place de vendredi.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur les agressions homophobes à Montpellier. Marc publie un article dans Midi Libre et en le lisant, Bilal comprend qu’il parle d’Ulysse et que ce dernier l’a trompé. Il est furieux et décide de mettre un terme à leur relation.

De son côté, Elisabeth est sous le choc : Young propose 30 millions d’euros pour racheter le groupe ! Elle convoque un conseil d’administration exceptionnel, Catherine et Laurine se réjouissent. Dans le même temps, Catherine s’inquiète pour Marceau, qui va se faire opérer du coeur plus tôt que prévu et semble cacher quelque chose…



Quant à Pablo, il est mal influencé par Niels et est sur le point de déraper. Va-t-il lui aussi commettre des agressions ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 23 août 2025

Lundi 18 août 2025 (épisode 1729) : Elisabeth fait face à une proposition qu’elle ne peut pas refuser. Quant à Bilal, il découvre la vérité derrière l’agression d’Ulysse.

Mardi 19 août 2025 (épisodes 1730) : Malgré son traumatisme toujours présent, Thaïs décide de reprendre du service. Quant à Achille, il s’inquiète pour sa famille : Margot pardonnera-t-elle à Cécile ?

Mercredi 20 août 2025 (épisode 1731) : Tandis qu’Alain se projette déjà dans sa nouvelle vie, Pablo découvre le business dans lequel trempe son ami Niels.

Jeudi 21 août 2025 (épisode 1732) : Alors que Pablo se retrouve en plein dilemme, l’avenir de L. Cosmétiques est en train de se jouer.

Vendredi 22 août 2025 : pas d’épisode, Coupe du Monde de rugby

Samedi 23 août 2025 (épisode 1733) : Becker réalise qu’il a commis une erreur. De son côté, Hugo constate avec plaisir que son fils a changé.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 18 au 23 août 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.