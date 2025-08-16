50mn Inside du 16 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 16 août 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 16 août 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💃 En coulisses – Cheerleading : la nouvelle passion des Françaises ?⁣

Le championnat du monde de Cheerleading en Floride, cette discipline qui nous vient des Etats-Unis. Qui sont ces françaises prêtes à défier leurs rivales américaines ?

🎭⁣ Le portrait : rencontre avec Jamel Debbouze



🎬 La story – Brice de Nice

Le pari fou de Jean Dujardin devenu un film culte.

50mn Inside du 16 août 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ République Dominicaine : pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?⁣

☀️ La Camargue prête pour concurrencer la Côte d’Azur ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.