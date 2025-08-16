50mn Inside du 16 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité
50′ Inside du 16 août 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.
A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.
Publicité
50mn Inside du 16 août 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :
💃 En coulisses – Cheerleading : la nouvelle passion des Françaises ?
Le championnat du monde de Cheerleading en Floride, cette discipline qui nous vient des Etats-Unis. Qui sont ces françaises prêtes à défier leurs rivales américaines ?
🎭 Le portrait : rencontre avec Jamel Debbouze
Publicité
🎬 La story – Brice de Nice
Le pari fou de Jean Dujardin devenu un film culte.
50mn Inside du 16 août 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :
🏝️ République Dominicaine : pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?
☀️ La Camargue prête pour concurrencer la Côte d’Azur ?
« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.